Помощник Президента: Ожидается рост грузоперевозок по Среднему коридору более чем на 50 млн тонн
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, выступая на проходящем в Нью-Йорке 6-м Каспийском бизнес-форуме «Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика», организованном Каспийским политическим центром.
По его словам, с этой целью Азербайджан вкладывает дополнительные инвестиции. «Грузоперевалочная способность Бакинского порта составляет 25 млн тонн в год, ведутся работы по расширению этих возможностей», – добавил Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что с 2020 года началась реализация проекта железной дороги от Баку до Зангилана и границы с Арменией, который планируется завершить к середине 2026 года. «Также ведутся работы на 42-километровом участке Зангезурского коридора, расположенном на территории Армении. В них участвуют наши партнеры из США. Третий сегмент охватывает Нахчыван. Здесь также вкладываются дополнительные инвестиции, и мы приглашаем к сотрудничеству других международных партнеров, в том числе европейские страны. Главная цель – превратить Южный Кавказ в пространство сотрудничества», - сказал помощник Президента Азербайджана.