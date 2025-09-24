 Помощник Президента: Ожидается рост грузоперевозок по Среднему коридору более чем на 50 млн тонн | 1news.az | Новости
Политика

Помощник Президента: Ожидается рост грузоперевозок по Среднему коридору более чем на 50 млн тонн

First News Media08:35 - Сегодня
Ожидается, что рост грузоперевозок по Среднему коридору составит более 50 млн тонн.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, выступая на проходящем в Нью-Йорке 6-м Каспийском бизнес-форуме «Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика», организованном Каспийским политическим центром.

По его словам, с этой целью Азербайджан вкладывает дополнительные инвестиции. «Грузоперевалочная способность Бакинского порта составляет 25 млн тонн в год, ведутся работы по расширению этих возможностей», – добавил Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что с 2020 года началась реализация проекта железной дороги от Баку до Зангилана и границы с Арменией, который планируется завершить к середине 2026 года. «Также ведутся работы на 42-километровом участке Зангезурского коридора, расположенном на территории Армении. В них участвуют наши партнеры из США. Третий сегмент охватывает Нахчыван. Здесь также вкладываются дополнительные инвестиции, и мы приглашаем к сотрудничеству других международных партнеров, в том числе европейские страны. Главная цель – превратить Южный Кавказ в пространство сотрудничества», - сказал помощник Президента Азербайджана.

