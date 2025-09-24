На Тайване из-за тайфуна «Рагаса» погибли не менее 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли, десятки пропали без вести на Тайване при прорыве грязевой плотины в уезде Хуалянь.

Как сообщает информационный портал Focus Taiwan, озеро, образованное ранее оползнями, вышло из берегов из-за мощных ливней, принесенных тайфуном "Рагаса".

По этой информации, поток воды обрушился на поселок Гуанфу. Вода схлынула, но улицы покрыты толстым слоем грязи и мусора. Спасатели ведут поиски людей, обходя дом за домом, и точное число пропавших без вести пока остается неясным. Власти эвакуировали более 3 тыс. человек.

Паводковые воды в Гуанфу, расположенном примерно в 40 км к югу от города Хуалянь, также затопили железнодорожную станцию и разрушили мост на местном шоссе.