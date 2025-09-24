В смертельном ДТП на проспекте Бабека водитель оказался зажат в автомобиле - ОБНОВЛЕНО
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на Бабекском проспекте в Низаминском районе столицы, на мосту «Бабек», в результате которого гражданин оказался зажатым в автомобиле.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, на место происшествия немедленно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска.
На месте было установлено, что в результате ДТП с участием легкового автомобиля марки "Chevrolet Aveo" гражданин остался заблокированным в деформированном транспортном средстве.
С помощью специальных инструментов спасатели извлекли тело Мамедли Аллахверди Мамед оглы, 1996 года рождения, который находился в зажатом состоянии, и передали его по назначению.
По факту происшествия соответствующими ведомствами проводится расследование.
09:00
В Хатаинском районе на пересечении проспекта Бабека и улицы Мухаммеда Хади произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.
Из-за ДТП в направлении центра перекрыто движение к съезду с моста на улицы Бекира Чобанзаде и Микаила Алиева, в настоящее время на упомянутом участке наблюдается пробка.
Сотрудники полиции принимаются необходимые меры для восстановления нормального движения транспорта.