В смертельном ДТП на проспекте Бабека водитель оказался зажат в автомобиле - ОБНОВЛЕНО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на Бабекском проспекте в Низаминском районе столицы, на мосту «Бабек», в результате которого гражданин оказался зажатым в автомобиле.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, на место происшествия немедленно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска.

На месте было установлено, что в результате ДТП с участием легкового автомобиля марки "Chevrolet Aveo" гражданин остался заблокированным в деформированном транспортном средстве.

С помощью специальных инструментов спасатели извлекли тело Мамедли Аллахверди Мамед оглы, 1996 года рождения, который находился в зажатом состоянии, и передали его по назначению.

По факту происшествия соответствующими ведомствами проводится расследование.

09:00

В Хатаинском районе на пересечении проспекта Бабека и улицы Мухаммеда Хади произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

Из-за ДТП в направлении центра перекрыто движение к съезду с моста на улицы Бекира Чобанзаде и Микаила Алиева, в настоящее время на упомянутом участке наблюдается пробка.

Сотрудники полиции принимаются необходимые меры для восстановления нормального движения транспорта.