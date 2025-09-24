Туран Ибрагимов назначен главным редактором Baku TV

На одном из ведущих телеканалов Азербайджана - Baku TV - произошло важное кадровое назначение.

Известный тележурналист Туран Ибрагимов занял должность главного редактора канала, сообщает 1news.az со ссылкой на Baku TV.

Обладающий 20-летним опытом работы в журналистике, Т.Ибрагимов ранее занимал различные должности на ряде телеканалов страны. В ходе своей телевизионной деятельности он завоевал признание зрителей как профессиональный журналист и автор нескольких популярных программ, рассчитанных на широкую аудиторию.

В этом году, в связи с 150-летием национальной прессы Азербайджана, Туран Ибрагимов Указом Президента Азербайджанской Республики был награжден медалью «Tərəqqi». До нового назначения он занимал должность руководителя департамента Западного Азербайджана на Baku TV.