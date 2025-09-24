61-летний Киану Ривз тайно женился?

В сети появились слухи о том, что голливудский актёр Киану Ривз женился на своей давней спутнице, 52-летней художнице Александре Грант.

Однако представитель звезды «Матрицы» опроверг эту информацию, заявив в комментарии E! News следующее: «Это неправда. Они не женаты».

К.Ривз и А.Грант вместе с 2018 года и стараются не афишировать личную жизнь, лишь изредка делая комментарии об отношениях. К примеру, в начале сентября художница опубликовала в Instagram поздравление с днём рождения актеру, сопроводив его фотографией торта в форме сердца и словами благодарности «за любовь и партнёрство».

Ранее в одном из интервью Киану Ривз рассказал, что они с Александрой Грант любят путешествия на мотоциклах, а проведённое вместе время во время пандемии ещё больше сблизило их.

