Украинские дроны парализовали нефтяные порты России на Черном море

23:48 - 24 / 09 / 2025
Украинские дроны парализовали нефтяные порты России на Черном море

Два ключевых нефтяных порта на российском побережье Черного моря возле Новороссийска — терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и нефтеперевалочный комплекс Шесхарис — временно прекратили загрузку танкеров после ночных предупреждений об атаках беспилотников, сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что остановка КТК была подтверждена представителем оператора, который сказал, что такие остановки являются обычным явлением, когда действуют оповещения.

По информации Bloomberg, в среду в Новороссийске прозвучали сирены: местные власти предупредили о вероятных атаках беспилотников и беспилотных лодок. Офис КТК в портовом городе получил повреждения. Приостановку называют временной и предупредительной мерой.

Оба порта ежедневно экспортируют более 2 млн баррелей российской и казахстанской нефти, что делает их важными узлами глобальной цепи поставок. Для сравнения, общий объём морских поставок нефти в мире составляет около 40 млн баррелей в день.

