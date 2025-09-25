Зеленский посоветовал чиновникам в Кремле искать бомбоубежища

Российским чиновникам, работающим в Кремле, придется выяснить местоположение ближайших бомбоубежищ, если Россия не прекратит войну.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Axios.

По его словам, сейчас Украина имеет явную поддержку президента США Дональда Трампа в ударах по российским целям, таким как энергетическая инфраструктура и оружейные заводы.

Зеленский также добавил, что Украина получит дополнительное оружие большой дальности от США и использует его. Однако он не сказал, о каком именно оружии идет речь, добавив, что Трамп пообещал ему «поработать над этим».

Кроме этого Зеленский отметил, что Украина не будет бомбить гражданское население, потому что «мы не террористы», но намекнул, что центры российской власти, такие как Кремль, вполне могут стать мишенями.

«Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не прекратят войну, это им в любом случае понадобится. Они должны знать, что мы в Украине ежедневно будем отвечать. Если они нападут на нас, мы ответим им», - сказал он.

Источник: РБК-Украины