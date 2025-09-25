Дания извинилась за тайную стерилизацию женщин в Гренландии

Дания публично принесла извинения женщинам Гренландии, ставшим жертвами многолетней кампании принудительного контроля рождаемости.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен официально извинилась за скандал, связанный с тем, что тысячам женщин-инуиток в 1960-х и 1970-х годах в рамках программы контроля рождаемости были установлены внутриматочные спирали, сообщает 1news.az со ссылкой на западные СМИ.

«Дорогие женщины, дорогие семьи, дорогие жители Гренландии. Сегодня я могу сказать вам только одно. Простите, извините за то, что у вас отняли, и за ту боль, которую это причинило», – заявила М.Фредериксен.

Официальное расследование показало, что к 1970 году как минимум 4000 женщин были насильно стерилизованы с помощью внутриматочной спирали, что составляло примерно половину гренландских женщин детородного возраста.

Также удалось установить, что медицинскому вмешательству подвергались девочки от 12 лет – М.Фредериксен признала, что многие девочки и женщины получили травмы и столкнулись с осложнениями, после чего не смогли иметь детей.