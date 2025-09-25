Эбру Гюндеш разводится с четвертым мужем - ФОТО

Известная турецкая певица Эбру Гюндеш разводится с мужем Муратом Оздемиром.

Певица написала об этом на своей странице в соцсети Instagram.

«К сожалению, мы приняли решение расстаться из-за разногласий, которые возникли со временем в нашем браке, заключённом за короткий срок и с большой любовью. Хотя мы и расторгли наш брак, уважение и дружба между нами останутся навечно. Заранее выражаю бесконечную благодарность всем, кто был рядом с нами в этом процессе и проявил чуткость... С уважением.»

Отметим, что Эбру Гюндеш вышла замуж за Мурата Оздемира в феврале этого года. Это был её четвертый брак.