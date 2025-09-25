Пашинян отправился на «Мировую атомную неделю» в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе правительства.

Он примет участие в форуме «Мировая атомная неделя».

Среди зарубежных участников ожидаются президент Беларуси Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и международных профильных организаций.

По завершении форума президент России Владимир Путин планирует провести встречи с главами иностранных делегаций.

