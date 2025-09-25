Эрдоган прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по окончании визита в Нью-Йорк, где принимал участие в Генассамблее ООН, прибыл в Вашингтон, где запланирована его встреча с

президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что ключевыми темами встречи в Белом доме станет ситуация в секторе Газа, а также Сирия.

Турецкие медиа отмечают, что президент Трамп сделает особый жест, приняв Эрдогана в государственной резиденции Блэр-хаус. Это оценивается как знак теплых отношений между двумя лидерами.

Президент Эрдоган прибудет в Белый дом на переговоры с Трампом в четверг между 18:00 и 20:00 по турецкому времени. Эрдоган и Трамп проведут совместную пресс-конференцию в Овальном кабинете, на которой будут присутствовать турецкие и американские журналисты.

Также сообщается, что в Вашингтоне турецкого лидера тепло приветствовали проживающие в американской столице турки.

Источник: Sabah