Как построить более справедливый мир? Азербайджан предлагает конкретные шаги

Справедливость, законность, незыблемость международного права - эти ключевые принципы глобальной повестки Азербайджан последовательно поднимает на крупнейших площадках мира.

Через практическое воплощение этих принципов пролегает путь к более справедливому и устойчивому миропорядку. Сегодня, когда человечество переживает период глубоких перемен и вызовов, опора на универсальные ценности становится особенно важной. Укрепление международного права как основа мира и стабильности - это не абстрактная цель, а насущная необходимость.

Именно об этом говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей вчерашней речи на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. С главной трибуны мира глава государства обратился к мировому сообществу с важным посланием - мир должен быть не декларативным, а подкрепленным реальными действиями.

Ильхам Алиев не просто озвучил принципы - он продемонстрировал их практическую реализацию на примере Азербайджана. В своей речи глава государства акцентировал внимание на том, что справедливость возможна, если за словами следуют конкретные действия, основанные на праве, взаимоуважении и ответственности.

«Достижения последних лет – это не только победа и успех Азербайджана. Это также является доказательством того, что международное право в конечном итоге преобладает.

Наше видение ясно. Это - мир и развитие, основанные на международном праве, невмешательство во внутренние дела государств, взаимное уважение и сотрудничество», - заявил Президент Ильхам Алиев.

«Давайте вместе построим мир, в котором будут устранены двойные стандарты, справедливость не будет избирательной, будет проявляться уважение к верховенству закона, мир будет обеспечиваться не только на словах, но и практическими шагами», - призвал азербайджанский лидер.

Когда молчит мир: как Азербайджан сам добился справедливости

Надо отметить, что это первое выступление Президента Азербайджана с трибуны ООН после исторической Победы в 44-дневной, Отечественной войне. В своей речи Ильхам Алиев подробно изложил, каким образом Азербайджан покончил с почти тридцатилетней оккупацией своих земель - как военным, так и политическим путем. Глава государства рассказал о самой болезненной проблеме, с которой столкнулась наша страна, о преодолении этой трагедии, исторической Победе и начале новой эры в истории Азербайджана.

«На протяжении многих лет я говорил с этой трибуны о трагедиях, с которыми столкнулся Азербайджан, - агрессии, оккупации и несправедливости. Сегодня же я буду говорить о нашем долгом пути к победе и миру, о новой эпохе в истории Азербайджана, о том, как в ходе Отечественной войны мы положили конец оккупации и как политическими средствами обеспечили мир», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства акцентировал внимание на бездействии международного сообщества перед лицом грубых нарушений Арменией международного права. Открытая военная агрессия, десятилетия оккупации азербайджанских территорий, жестокие этнические чистки – все это стало возможным еще и потому, что в отношении Армении не были задействованы никакие действенные механизмы воздействия со стороны международных организаций. Игнорирование страной-агрессором решений и резолюций международных структур, в частности, четырех четких и однозначных резолюций Совета Безопасности ООН, стало прямым следствием отсутствия политической воли и неприменения санкционных и правовых инструментов со стороны мирового сообщества.

Ильхам Алиев напомнил, к каким последствиям привела такая пассивность международных институтов: «Около тридцати лет примерно двадцать процентов суверенной территории Азербайджана находились под военной оккупацией со стороны Армении. В результате проводимой Арменией политики этнической чистки и ее военных преступлений миллион азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель. Их фундаментальные права человека были грубо нарушены. Четыре резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году, требовали незамедлительного, полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий. К сожалению, эти резолюции так и не были выполнены. Армения демонстративно игнорировала их, поскольку не подвергалась никаким санкциям со стороны международной общественности. Учрежденная в 1992 году для урегулирования конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию. Вместо того, чтобы обеспечивать соблюдение норм и принципов международного права, ее сопредседатели стремились сохранить статус-кво и заморозить конфликт».

«В 2020 году, после почти тридцати лет безрезультатных переговоров, Азербайджан вынужден был воспользоваться правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Во время войны Армения бомбила наши города и села баллистическими ракетами и кассетными боеприпасами, убила более 100 невинных мирных граждан. Азербайджан же вел войну с полным соблюдением международного гуманитарного права. Мы обеспечили защиту гражданских лиц, воздерживались от ударов по невоенной инфраструктуре. В ходе 44-дневной Отечественной войны наши Вооруженные силы освободили оккупированные территории и восстановили территориальную целостность Азербайджана в соответствии с нормами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН. 10 ноября 2020 года вошло в историю как день капитуляции Армении и восстановления территориальной целостности Азербайджана после почти 30-летней оккупации», - констатировал Президент Ильхам Алиев.

Мирная повестка Азербайджана: шаг к региональной стабильности

Победа в Отечественной войне поставила перед страной еще одну историческую задачу - обеспечить устойчивый и справедливый мир. Несмотря на многолетние страдания, Азербайджан протянул Армении руку мира и выступил с инициативой заключения мирного соглашения. «Сразу после победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Мы выдвинули пять основополагающих принципов, основанных на международном праве, представили проект мирного договора. Затем по нашей инициативе начался переговорный процесс по тексту проекта, который продолжался с октября 2022 года по лето 2025 года. Несмотря на различные провокации, переговоры дали положительные результаты, поскольку велись исключительно на двусторонней основе без какого-либо вмешательства извне», - сказал глава государства.

«8 августа этого года в Вашингтоне, в Белом Доме с участием лидеров США, Азербайджана и Армении министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст мирного договора. В тот же день Президент Азербайджана и Премьер-министр Армении подписали Совместное заявление. В качестве свидетеля его подписал и Президент США Дональд Трамп. Кроме того, Азербайджан и Армения направили совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур как устаревшего механизма, который больше не имеет отношения к мирному процессу. Таким образом, 1 сентября ОБСЕ приняла решение об окончательном закрытии этих структур», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Новая стратегия: Вашингтонский саммит и Зангезурский коридор

Азербайджан рассматривает расширение региональных коммуникаций как один из ключевых факторов устойчивого мира и развития. В этом контексте особое значение приобретает Вашингтонский саммит, исторические результаты которого представляют собой важный этап в мирном процессе между Баку и Иреваном, а также открывают новую страницу в отношениях Азербайджана и США.

Особое внимание с призмы укрепления региональных и международных связей уделяется реализации проекта Зангезурского коридора (TRIPP). «Региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира. Одним из важных результатов Вашингтонского саммита является «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который обеспечит беспрепятственный проход через Зангезурский коридор и укрепит региональные связи», - сказал Президент Ильхам Алиев.

«Вашингтонский саммит также знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США. Мы подписали с Президентом Дональдом Трампом Меморандум о взаимопонимании между двумя правительствами относительно создания Стратегической рабочей группы для разработки Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Это открывает новые горизонты для партнерства в сферах политики, экономики, энергетики, региональных коммуникаций, обороны, безопасности и в других областях», - подчеркнул он.

Глава государства назвал историческим шагом решение Президента Трампа приостановить исполнение санкций, введенных в 1992 году против Азербайджана в виде 907-й поправки к Акту о поддержке свободы: «Окончательная отмена Конгрессом США 907-й поправки положит конец наследию двойных стандартов, укрепит доверие и сотрудничество в период, когда Азербайджан вносит свой вклад в глобальную безопасность и стабильность».

«В целом, договоренности, достигнутые в ходе моего визита в США в августе, имеют историческое значение. Благодарю Президента США Дональда Трампа за открытие новой страницы в азербайджано-американских отношениях, за его решение вывести отношения на уровень стратегического партнерства и за поддержку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией», - заявил азербайджанский лидер.

Великое возвращение: восстановление и вызовы на освобожденных землях

Параллельно с инициативами, направленными на укрепление стабильности и безопасности в регионе, Азербайджан реализует масштабную программу восстановления освобожденных территорий. В рамках проекта Великое возвращение бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на родные земли, возрождаются разрушенные города и села, строится современная инфраструктура, восстанавливаются памятники истории и культуры. Вместе с тем страна стремится решить серьезные гуманитарные вызовы, требующие пристального внимания мирового сообщества, незамедлительных мер и международной солидарности.

Вот что говорит о них Президент Ильхам Алиев: «Сразу после победы Азербайджан начал широкомасштабную программу восстановления на освобожденных территориях. В период оккупации Армения сровняла с землей сотни наших городов и сел, преднамеренно разрушила 65 мечетей. Такова была политика Армении, которая на протяжении почти 30 лет управлялась военными преступниками. А мы восстанавливаем разрушенные до основания села и города. В рамках программы «Великое возвращение» на освобожденных землях уже живут, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек».

«Одной из самых тяжелых гуманитарных проблем, с которой сталкивается Азербайджан в постконфликтный период, является опасность, создаваемая минами, заложенными Арменией в период оккупации. С ноября 2020 года по сегодняшний день в результате взрывов мин погибли или получили тяжелые ранения более 400 азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих. Эта масштабная минная угроза препятствует безопасному возвращению переселенцев и реализации проектов по восстановлению», - заявил Ильхам Алиев.

Еще одно трагическое наследие многолетней агрессии - пропавшие без вести лица.

«Точно так же требует особого внимания и принятия мер трагическая судьба почти четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время агрессии и оккупации со стороны Армении с начала 1990-х годов», - подчеркивает глава Азербайджанского государства.

Стоит отметить, что Баку выступил с инициативой, чтобы Генеральная Ассамблея принимала резолюции по этой теме каждые два года, и предложил создание мандата Специального докладчика ООН по пропавшим без вести. Эти шаги могли бы повысить глобальное внимание и усилить механизм решения этой крайне чувствительной гуманитарной проблемы.

Глобальные вызовы и справедливый ответ: инициативы Азербайджана на международной арене

Сегодня, когда мир сталкивается с нарастающей нестабильностью, социальными потрясениями и климатическими угрозами, Азербайджан предлагает модель глобального взаимодействия, основанную на принципах универсальности, справедливости и инклюзивности.

Председательство на Климатическом саммите COP29, инициативы, которые делают акцент на паритете между развивающимися и развитыми странами - Баку подтвердил свою готовность быть не просто участником глобальных дискуссий, но и одним из лидеров в поиске устойчивых решений. Активно участвуя в создании финансовых инструментов, правил и развитии региональных связей, Азербайджан доказывает: устойчивый мир достигается не словами, а конкретными делами и последовательными действиями.

«Что касается глобальных вызовов, мы верим, что ответные меры должны быть инклюзивными, справедливыми и универсальными», - так говорит об этом Президент Ильхам Алиев. Глава государства отметил, что Азербайджан своими многочисленными инициативами продемонстрировал отчетливую приверженность продвижению вариантов устойчивых решений.

Климатическая повестка

«В прошлом году мы испытали чувство гордости, принимая COP29, на которой были достигнуты весомые результаты в вопросах климатической деятельности, зеленого перехода и справедливого доступа к финансам. В качестве председателя COP29 мы руководили переговорами с целью получения амбициозных и сбалансированных результатов, стремясь при этом, чтобы были услышаны голоса всех сторон, особенно развивающихся стран. Принятая на СОР29 новая коллективная количественная цель (NCQG), также известная как «Бакинская финансовая цель», является исторической вехой в глобальном климатическом финансировании. Это обязательство предусматривает увеличение до 2035 года первичной годовой цели климатического финансирования из государственных источников развитых стран развивающимся странам со 100 млрд долларов США как минимум до 300 млрд долларов США ежегодно. Азербайджан также успешно завершил создание долгожданных рамочных принципов для углеродных рынков в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения, обеспечив полное вступление в силу этого документа спустя девять лет после его принятия. На СОР29 был подписан ряд ключевых соглашений для полноценного функционирования Фонда для возмещения потерь и ущерба, который оказывает существенную поддержку уязвимым общинам, страдающим от изменения климата», - сказал Президент.

Энергетическая безопасность

Он подчеркнул, что, наряду с серьезной приверженностью зеленому переходу, «мы не должны ставить перед собой нереалистичных целей»: «Мир не сможет выжить без ископаемого топлива ни сегодня, ни в ближайшем будущем».

«Энергетическая безопасность неразрывно связана с обеспечением мира, региональными коммуникациями и экономическим развитием. Азербайджан продолжает играть активную роль в продвижении этих целей на глобальном уровне. Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и незаменимый партнер в обеспечении энергетической безопасности многих стран. Мы играем стратегическую роль в соединении Каспийского региона с международными рынками посредством диверсифицированной сети нефте- и газопроводов», - заявил Ильхам Алиев.

Глава государства констатировал, что в настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 14 стран. Таким образом, Азербайджан занимает первое место в мире среди стран, поставляющих трубопроводный газ. «Это отражает нашу стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации маршрутов поставок в Европе и за ее пределами. Кроме того, в последнее время Азербайджан и Сирия укрепили двустороннее партнерство, уделяя особое внимание энергоснабжению, развитию инфраструктуры и работам по реконструкции в постконфликтный период. С августа этого года Азербайджан начал поставки природного газа в Сирию через Турцию, что в значительной степени сократило дефицит электроэнергии в стране.

Азербайджан также привлекает крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергия. К 2030 году около 40 процентов производимой нами энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников», - сказал азербайджанский лидер.

Коммуникации

«Через нашу страну проходят такие коммуникационные проекты, как коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Мы стали свидетелями увеличения грузоперевозок по Среднему коридору почти на 90 процентов с 2022 года. Сроки транзита по этому коридору значительно сократились. Крупнейший торговый флот на Каспии, Международный торговый порт Алят, пропускная способность которого в ближайшие годы достигнет 25 млн тонн в год, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, 9 международных аэропортов, крупнейшая грузовая авиакомпания региона и другие факторы превратили Азербайджан в один из международных транспортных хабов», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Он также отметил большой потенциал для сотрудничества в области цифровых коммуникаций: «Азербайджан продвигает инициативу цифровой трансформации посредством такого значимого проекта, как «Цифровой Шелковый путь». Этот проект включает также планы по созданию передовой оптоволоконной кабельной сети по дну Каспийского моря, что позволит Азербайджану стать основным региональным цифровым центром».

Экономика

Глава государства заявил, что Азербайджан добился значительного экономического роста, сосредоточившись на диверсификации экономики в дополнение к нефтегазовому сектору, развитии ненефтяного сектора, улучшении инвестиционного климата посредством реформ и прозрачности. Сокращение уровня бедности и безработицы до исторического минимума в 5 процентов – еще одно достижение нашей страны: «Недавно два ведущих международных рейтинговых агентства (Moody’s и Fitch) повысили рейтинг Азербайджана. В качестве основных сильных сторон были указаны мощный внешнеторговый баланс, низкий государственный долг и крупные активы суверенных фондов, и Азербайджану был присвоен благоприятный инвестиционный уровень. Это подтверждает уровень экономической устойчивости, сильной фискальной дисциплины и благоприятного инвестиционного климата в нашей стране. Наш внешний долг составляет всего 6,5 процента ВВП, что является одним из самых низких показателей в мире.

Валютные резервы Азербайджана почти в 16 раз превышают наш внешний долг».

Экология

В своей речи глава государства привлек внимание к ухудшению состояния окружающей среды Каспийского моря, этот вопрос он поднимал еще в 2022 году на Саммите прикаспийских государств. «Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы», - заявил Ильхам Алиев.

Гуманитарный аспект

«Азербайджан гордится усилиями по оказанию гуманитарной помощи на глобальном уровне. Мы оказываем помощь странам, пострадавшим от стихийных бедствий, конфликтов и кризисов в сфере здравоохранения. В рамках ответных мер на пандемию COVID-19 Азербайджан пожертвовал и профинансировал закупку защитного оборудования, медицинских приборов, вакцин для более чем 80 стран», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Здесь уместно вспомнить о том, что в инициативах азербайджанского лидера в период COVID-19 нашли отражение темы лидерства, солидарности и осознанной ответственности Азербайджана перед слаборазвитыми странами. С самого начала пандемии Азербайджан принял активные меры как внутри страны, так и на международной арене. Именно глава Азербайджанского государства открыто поднял проблему «вакцинного национализма» и несправедливого распределения вакцин на глобальном уровне.

Кроме того, в период своего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан предоставил финансовую и гуманитарную поддержку более чем 80 странам и бесплатно передал партии вакцин ряду государств. Своим примером наша страна продемонстрировала, что справедливость в доступе к здравоохранению - не частный, а коллективный вопрос.

Максимальный уровень международной ответственности Азербайджан демонстрирует также в климатической деятельности, призывая все развитые страны, особенно страны с колониальным прошлым, оказать ощутимую финансовую и техническую поддержку малым островным государствам, чтобы они могли защитить свои страны от осложнений, связанных с климатическими изменениями.

Как видно, своей реальной повесткой Азербайджан и сегодня стремится не просто озвучивать собственные достижения, а формулировать общие вызовы и предлагать решения. «Азербайджан вступил в новую эпоху. Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира. Мы положили конец оккупации и приступили к восстановительным работам. Справедливость восторжествовала, суверенитет укрепился и мир де-факто был обеспечен. Мы готовы поделиться этим позитивным опытом», - подчеркивает Президент Ильхам Алиев.

Таким образом, Азербайджан демонстрирует, что устойчивый, справедливый и безопасный миропорядок строится не на лозунгах или декларациях, а формируется через ответственность, политическую волю и системные действия.

В эпоху, когда многие международные институты переживают кризис эффективности, Баку показывает: даже относительно небольшое государство может стать точкой устойчивости, опорой региональной стабильности и активным участником глобального диалога.

Речь Президента Ильхама Алиева с трибуны ООН - это заявление о новой роли Азербайджана в мире, где страна предлагает конкретный опыт, зрелое лидерство и практические решения.

Именно через такой подход Азербайджан вносит весомый вклад в формирование справедливой и сбалансированной архитектуры международных отношений - основанной на праве, равенстве и взаимном уважении.