Хэмилтон пропускает тесты ради тяжелобольного пса Роско - ФОТО

Резервный пилот Ferrari Чжоу Гуаньюй примет участие в пятничных тестах шин Pirelli на трассе Муджелло, временно заменив семикратного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.

Это подтвердили представители команды.

Неожиданное изменение в расписании связано с личными обстоятельствами Хэмилтона. В среду вечером гонщик обратился к поклонникам в социальных сетях с просьбой поддержать его любимого пса по кличке Роско, у которого внезапно возникли серьёзные проблемы со здоровьем.

Хэмилтон опубликовал фото 12-летнего английского бульдога в инкубаторе и написал: «Это были страшные несколько часов. Пожалуйста, держите Роско в своих мыслях и молитвах». По словам гонщика, питомец, которого он взял из приюта ещё в 2013 году, пережил «несколько страшных часов», и семья надеется на скорое восстановление его здоровья.

Источник:planetf1

Джамиля Суджадинова