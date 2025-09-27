 Иран назвал условия США для отсрочки возобновления санкций неприемлемыми | 1news.az | Новости
Иран назвал условия США для отсрочки возобновления санкций неприемлемыми

First News Media15:41 - Сегодня
США могли дать Ирану отсрочку в три месяца перед восстановлением санкций против республики в Совбезе ООН. Взамен они потребовали передать им весь обогащенный уран, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

Требование американских властей Пезешкиан назвал неприемлемым. «Они хотят, чтобы мы отдали им весь наш обогащенный уран, а взамен дадут три месяца, что абсолютно неприемлемо», — сказал он.

В августе Франция, Германия и Великобритания запустили механизм восстановления санкций против Ирана, приостановленных в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года. Санкции будут включать эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу. Совет Безопасности ООН вчера отклонил проект резолюции, которым предлагалось на полгода отсрочить восстановление ограничений.

Источник: «Коммерсант»

Иран назвал условия США для отсрочки возобновления санкций неприемлемыми

Иран назвал условия США для отсрочки возобновления санкций неприемлемыми

