Агиль Набиев: «Мы посвящаем эту победу всему нашему народу»
Юношеская сборная Азербайджана по футболу одержала победу на старте III Игр стран СНГ.
Как передает 1news.az, главный тренер Агиль Набиев сборной поделился своими мыслями после матча:
«Очень приятно начинать турнир с победы. Для завоевания чемпионства было важно выиграть первую игру. Соперник — сильная команда, мы анализировали их несколько матчей. Они сыграли вничью 1:1 со сборной России. Сборная Таджикистана — это команда, которая много бегает, борется на поле, не оставляет свободного пространства сопернику и сильна технически. Но самое важное — это была наша собственная игра, и в результате мы победили. Мы посвящаем эту победу всему нашему народу. Сегодня 27 сентября — День памяти начала войны. Мы держим голову высоко, потому что мы — народ-победитель. Если бы мы лучше использовали свои моменты, счёт мог бы быть 2:0. Хотя наш гол на последних минутах не засчитали, главное, что мы одержали победу».
Главный тренер также затронул тему следующего матча против Кыргызстана: «Мы проанализировали несколько игр нашего следующего соперника. 29 сентября мы тщательно разберём встречу сборной Кыргызстана со сборной Таджикистана, и обязательно должны победить в следующем матче».
Фаига Мамедова