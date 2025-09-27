 Агиль Набиев: «Мы посвящаем эту победу всему нашему народу» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Агиль Набиев: «Мы посвящаем эту победу всему нашему народу»

Фаига Мамедова15:52 - Сегодня
Агиль Набиев: «Мы посвящаем эту победу всему нашему народу»

Юношеская сборная Азербайджана по футболу одержала победу на старте III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, главный тренер Агиль Набиев сборной поделился своими мыслями после матча:

«Очень приятно начинать турнир с победы. Для завоевания чемпионства было важно выиграть первую игру. Соперник — сильная команда, мы анализировали их несколько матчей. Они сыграли вничью 1:1 со сборной России. Сборная Таджикистана — это команда, которая много бегает, борется на поле, не оставляет свободного пространства сопернику и сильна технически. Но самое важное — это была наша собственная игра, и в результате мы победили. Мы посвящаем эту победу всему нашему народу. Сегодня 27 сентября — День памяти начала войны. Мы держим голову высоко, потому что мы — народ-победитель. Если бы мы лучше использовали свои моменты, счёт мог бы быть 2:0. Хотя наш гол на последних минутах не засчитали, главное, что мы одержали победу».

Главный тренер также затронул тему следующего матча против Кыргызстана: «Мы проанализировали несколько игр нашего следующего соперника. 29 сентября мы тщательно разберём встречу сборной Кыргызстана со сборной Таджикистана, и обязательно должны победить в следующем матче».

Фаига Мамедова

Поделиться:
180

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского ...

Политика

Эрдоган: Карабах – это навеки Азербайджан

Точка зрения

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Общество

Память шехидов почтена минутой молчания

Спорт

Хазар Гусейнзаде о победе над Таджикистаном и больших амбициях

Агиль Набиев: «Мы посвящаем эту победу всему нашему народу»

Юношеская сборная Азербайджана по футболу взяла верх над Таджикистаном

Азербайджанский теннисист о финале Игр СНГ

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Гран-при Азербайджана Формулы-1 как путешествие по культуре Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Определился победитель Гран-при Азербайджана Формула-1 - ОБНОВЛЕНО

Второй день Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025: Как это было – ФОТО

Азербайджанская гимнастка обновила мировой рекорд - ВИДЕО

Последние новости

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди

Сегодня, 17:01

Азербайджан поднял вопрос о 4000 пропавших без вести на 80-й сессии ГА ООН

Сегодня, 16:45

В столице Марокко состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти

Сегодня, 16:37

Хазар Гусейнзаде о победе над Таджикистаном и больших амбициях

Сегодня, 16:02

Агиль Набиев: «Мы посвящаем эту победу всему нашему народу»

Сегодня, 15:52

Иран назвал условия США для отсрочки возобновления санкций неприемлемыми

Сегодня, 15:41

Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Асада по делу 14-летней давности

Сегодня, 15:23

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского городского стадиона - ФОТО

Сегодня, 15:03

Азербайджан: от победы к миру - новая внешнеполитическая доктрина Баку

Сегодня, 14:58

На Военно-мемориальном захоронении возведен монумент высотой 44 метра

Сегодня, 14:45

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского мемориального комплекса - ФОТО

Сегодня, 14:29

Юношеская сборная Азербайджана по футболу взяла верх над Таджикистаном

Сегодня, 14:17

Министр образования: Расследуется каждый негативный случай в школах

Сегодня, 14:07

Эрдоган: Карабах – это навеки Азербайджан

Сегодня, 14:04

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского автопарка ООО BakuBus - ФОТО

Сегодня, 13:45

Вторая Аллея шехидов переименована

Сегодня, 13:32

На освобожденных территориях почтили память шехидов – ФОТО

Сегодня, 13:21

Азербайджанский теннисист о финале Игр СНГ

Сегодня, 13:14

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Сегодня, 13:00

Конгресс Перу принял заявление в связи с отмечаемым в Азербайджане Днем памяти

Сегодня, 12:49
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30