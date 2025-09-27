Три азербайджанских теннисиста в финале III Игр стран СНГ

Три азербайджанских спортсмена пробились в финал индивидуальных соревнований по настольному теннису в рамках III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, во второй день соревнований по настольному теннису определились финалисты в индивидуальном зачете среди юношей и девушек 2008 и 2011-х годов рождения. АдильАхмедзаде и Марзия Нурматова (оба 2008 года рождения) и Онур Гулузаде (2011 г.р.) пробились в финал. Финалы пройдут 29 сентября.

В то же время Ягмур Мамедли (2011 г.р.), уступив в полуфинале, стала обладательницей бронзовой медали

Фаига Мамедова