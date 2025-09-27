Пашинян: С удовлетворением заявляю международному сообществу, что между Арменией и Азербайджаном установился мир

С удовлетворением заявляю всему международному сообществу, что между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой установился мир.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

Он отметил, что решающую роль в мирном процессе сыграл Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«Его самоотверженность, последовательность и принципиальность сделали возможным то, что казалось невозможным. Поэтому мы совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым приняли решение о выдвижении кандидатуры Президента Трампа на Нобелевскую премию мира. Ведь мы на своем примере убедились, что Президент Трамп по-настоящему предан этой идее», — добавил Пашинян.