Олимпийский комплекс Габалы встречает финалистов настольного тенниса и открывает футбольный турнир

Фаига Мамедова11:31 - Сегодня
Олимпийский комплекс Габалы встречает финалистов настольного тенниса и открывает футбольный турнир

Сегодня в Габалинском Олимпийском спортивном комплексе пройдут финальные матчи соревнований по настольному теннису в рамках III Игр стран СНГ.

Напомним, что вчера определились финалисты как среди мужских, так и женских команд. По итогам полуфинальных встреч в обеих категориях в финал прошли сборные Азербайджана и России.

27 сентября, 10:00

Настольный теннис (мужчины), финал:

Азербайджан – Россия;

Настольный теннис (женщины), финал:

Азербайджан – Россия.

Кроме того, сегодня начинается индивидуальный зачет в соревнованиях по настольному теннису.

Первые игры в другом виде спорта, футболе, также начнутся сегодня. На Городском стадионе Габалывстретятся сборные Азербайджана и Таджикистана, расположившиеся в группе А, и Беларуси и России из группы В.

27 сентября, 12:00

Группа А

Таджикистан - Азербайджан

14:00

Группа B

Беларусь – Россия.

249

