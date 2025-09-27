Олимпийский комплекс Габалы встречает финалистов настольного тенниса и открывает футбольный турнир
Сегодня в Габалинском Олимпийском спортивном комплексе пройдут финальные матчи соревнований по настольному теннису в рамках III Игр стран СНГ.
Напомним, что вчера определились финалисты как среди мужских, так и женских команд. По итогам полуфинальных встреч в обеих категориях в финал прошли сборные Азербайджана и России.
27 сентября, 10:00
Настольный теннис (мужчины), финал:
Азербайджан – Россия;
Настольный теннис (женщины), финал:
Азербайджан – Россия.
Кроме того, сегодня начинается индивидуальный зачет в соревнованиях по настольному теннису.
Первые игры в другом виде спорта, футболе, также начнутся сегодня. На Городском стадионе Габалывстретятся сборные Азербайджана и Таджикистана, расположившиеся в группе А, и Беларуси и России из группы В.
27 сентября, 12:00
Группа А
Таджикистан - Азербайджан
14:00
Группа B
Беларусь – Россия.