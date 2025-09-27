Определились победители соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ - ФОТО
Подведены итоги командных соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ, которые принимает Азербайджан.
Как передает 1news.az, в Спортивном комплексе Габалы прошли финальные матчи среди команд девушек и юношей.
Азербайджан в обеих категориях встретился с Россией.
Наши национальные команды, состоящие из юношей и девушек, уступили со счётом 0:2 и завоевали серебряные медали турнира.
Сборные России, в свою очередь, стали обладателями золотых наград.
Сегодня также стартуют индивидуальные соревнования.
Церемония открытия III Игр СНГ, в которых принимают участие в общей сложности 1624 спортсмена из 13 стран, состоится 28 сентября, а закрытие пройдёт 8 октября на Городском стадионе Гянджи.
