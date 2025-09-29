В Сумгайыте сгорел автобус - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в автобусе в 6-м микрорайоне города Сумгайыт.

В связи с этим силы Сумгайытского городского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС были немедленно направлены на место происшествия, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар в автобусе марки «ISUZU» был быстро ликвидирован, при этом огонь не успел распространиться на ближайшие здания.

В результате пожара повреждены горящие части автобуса - пострадавших нет.