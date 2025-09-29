III Игры стран СНГ: еще два азербайджанских теннисиста завоевали серебряные медали
В Габалинском Олимпийском спортивном комплексе продолжаются соревнования по настольному теннису в рамках III Игр стран СНГ.
Как передает 1news.az, сегодня в финале индивидуальных соревнований азербайджанские спортсмены Адиль Ахмедзаде проиграл российскому сопернику Евгению Васикову, а Марзия Нурметова – другому представителю России Злате Тереховой.
Отметим, что ранее серебряную медаль завоевал и другой представитель Азербайджана – Онур Гулузаде.
