Фархад Мамедов о том, как может выглядеть новая нормальность в отношениях Азербайджана и России

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Можно с уверенностью сказать, что возвращения к ситуации до крушения самолета AZAL, который был сбит со стороны ВС РФ, не будет.

Вследствие неадекватной реакции руководства России, произошла деградация отношений.

На данный момент происходит трансформация взаимоотношений - формируются рамки новой нормальности.

Что было?

Политический диалог на высшем и высоком уровне. Лидеры встречались несколько раз в год, оперативно созванивались и координировали темы двусторонней повестки.

Внешнеполитические подходы Азербайджана и России в основном совпадали, и стороны воздерживались от действий на международных площадках, которые могли вызвать раздражение.

Экономическую составляющую можно разделить на три направления: товарооборот и реализация стратегических проектов (Север-Юг, энергетика). Отдельный элемент - взаимные инвестиции.

ВТС - составлял важную составляющую отношений, однако после февраля 2022 года ВТС невозможен по причине отсутствия предмета.

Гуманитарная составляющая - русские в Азербайджане и азербайджанцы в России, русский язык наполняли отношения эмоциональностью.

Что может быть?

На сегодня политического диалога на высшем уровне нет. За последние полгода лидеры один раз поздоровались. Высокий уровень диалога состоялся на уровне вице-премьеров на заседании межправкомиссии.

Именно на этом уровне фиксируется степень деградации отношений, и начинают формироваться новые рамки новой нормальности.

7 октября - день рождения президента России и, традиционно, Президент Азербайджана звонит и поздравляет. Посмотрим, как будут обстоять дела в этом году.

А в конце года - очередной саммит СНГ в России. Крушение самолета в прошлом году было именно в день такого саммита. Думается, что участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите будет зависеть от действий России.

Внешнеполитические подходы в новых условиях не будут совпадать по умолчанию. Место и роль северного направления во внешней политике Азербайджана уже уступает всем другим. Взаимодействия с новым управлением в ПА РФ может и не быть, все связи - через МИД.

Экономика должна занять в новых условиях ведущую роль - так как здесь присутствуют интересы и взаимная выгода. Правда, гонения на азербайджанцев в России по этническому признаку, по умолчанию, ударит по товарообороту между странами. Это выбор России, и Азербайджан будет реагировать. На сегодня это можно остановить, тем самым, превратив экономику в главную составляющую взаимоотношений.

В стратегических проектах заинтересованы как Москва, так и Баку. Поэтому от них не собираются отказываться.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно упоминал, что Север-Юг можно проводить и через Зангезурский коридор.

Гуманитарная сфера деградировала больше всех. Здесь столько дров наломано, что восстанавливать невозможно. Россотрудничества и «Спутника» в Баку не будет. Антимигранская политика руководства России осложняет отношения с соседями. Для фиксации ситуации важно освобождение арестованных задержанных граждан Азербайджана и России.

Новая нормальность должна будет обеспечить автономность различных сфер взаимоотношений.

Это очень сложная задача, но без этого никак. Иначе при любых эксцессах мы опять будем наблюдать деградацию.

До конца года будет ясность по теме крушения самолета - или Москва примет решения по справедливым ожиданиям Баку и закроет первопричину кризиса, или же продолжит «уходить в отказ», что приведет к международным судебным процессам.

Таким образом, новая нормальность в отношениях Азербайджана и России может состоять в продолжении экономических отношений при низком уровне политического диалога и внешнеполитических совпадений.

Гуманитарная сфера раньше играла укрепляющую роль, на сегодня же это - источник эскалаций и генерации рисков.

Насколько профильные структуры смогут обеспечивать автономность экономики от политики и гуманитарных рисков, настолько эффективна и устойчива будет новая нормальность. Главное создавать рамки нормальности и зафиксировать новый уровень ожиданий друг от друга.

Источник: @mneniyefm