 Фархад Мамедов о том, как может выглядеть новая нормальность в отношениях Азербайджана и России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Фархад Мамедов о том, как может выглядеть новая нормальность в отношениях Азербайджана и России

First News Media14:44 - Сегодня
Фархад Мамедов о том, как может выглядеть новая нормальность в отношениях Азербайджана и России

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Можно с уверенностью сказать, что возвращения к ситуации до крушения самолета AZAL, который был сбит со стороны ВС РФ, не будет.

Вследствие неадекватной реакции руководства России, произошла деградация отношений.

На данный момент происходит трансформация взаимоотношений - формируются рамки новой нормальности.

Что было?

Политический диалог на высшем и высоком уровне. Лидеры встречались несколько раз в год, оперативно созванивались и координировали темы двусторонней повестки.

Внешнеполитические подходы Азербайджана и России в основном совпадали, и стороны воздерживались от действий на международных площадках, которые могли вызвать раздражение.

Экономическую составляющую можно разделить на три направления: товарооборот и реализация стратегических проектов (Север-Юг, энергетика). Отдельный элемент - взаимные инвестиции.

ВТС - составлял важную составляющую отношений, однако после февраля 2022 года ВТС невозможен по причине отсутствия предмета.

Гуманитарная составляющая - русские в Азербайджане и азербайджанцы в России, русский язык наполняли отношения эмоциональностью.

Что может быть?

На сегодня политического диалога на высшем уровне нет. За последние полгода лидеры один раз поздоровались. Высокий уровень диалога состоялся на уровне вице-премьеров на заседании межправкомиссии.

Именно на этом уровне фиксируется степень деградации отношений, и начинают формироваться новые рамки новой нормальности.

7 октября - день рождения президента России и, традиционно, Президент Азербайджана звонит и поздравляет. Посмотрим, как будут обстоять дела в этом году.

А в конце года - очередной саммит СНГ в России. Крушение самолета в прошлом году было именно в день такого саммита. Думается, что участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите будет зависеть от действий России.

Внешнеполитические подходы в новых условиях не будут совпадать по умолчанию. Место и роль северного направления во внешней политике Азербайджана уже уступает всем другим. Взаимодействия с новым управлением в ПА РФ может и не быть, все связи - через МИД.

Экономика должна занять в новых условиях ведущую роль - так как здесь присутствуют интересы и взаимная выгода. Правда, гонения на азербайджанцев в России по этническому признаку, по умолчанию, ударит по товарообороту между странами. Это выбор России, и Азербайджан будет реагировать. На сегодня это можно остановить, тем самым, превратив экономику в главную составляющую взаимоотношений.

В стратегических проектах заинтересованы как Москва, так и Баку. Поэтому от них не собираются отказываться.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно упоминал, что Север-Юг можно проводить и через Зангезурский коридор.

Гуманитарная сфера деградировала больше всех. Здесь столько дров наломано, что восстанавливать невозможно. Россотрудничества и «Спутника» в Баку не будет. Антимигранская политика руководства России осложняет отношения с соседями. Для фиксации ситуации важно освобождение арестованных задержанных граждан Азербайджана и России.

Новая нормальность должна будет обеспечить автономность различных сфер взаимоотношений.

Это очень сложная задача, но без этого никак. Иначе при любых эксцессах мы опять будем наблюдать деградацию.

До конца года будет ясность по теме крушения самолета - или Москва примет решения по справедливым ожиданиям Баку и закроет первопричину кризиса, или же продолжит «уходить в отказ», что приведет к международным судебным процессам.

Таким образом, новая нормальность в отношениях Азербайджана и России может состоять в продолжении экономических отношений при низком уровне политического диалога и внешнеполитических совпадений.

Гуманитарная сфера раньше играла укрепляющую роль, на сегодня же это - источник эскалаций и генерации рисков.

Насколько профильные структуры смогут обеспечивать автономность экономики от политики и гуманитарных рисков, настолько эффективна и устойчива будет новая нормальность. Главное создавать рамки нормальности и зафиксировать новый уровень ожиданий друг от друга.

Источник: @mneniyefm

Поделиться:
360

Актуально

Общество

Какой будет погода в Баку в последний день сентября?

Общество

В TƏBİB прокомментировали смерть Джабира Иманова

Политика

Премьер-министр Али Асадов прибыл с визитом в Минск - ФОТО

Lifestyle

Скончался Джабир Иманов

Политика

В суде оглашены документы, связанные с ущербом, нанесенным ВС Армении населению и гражданским объектам в период Апрельских боев

Фархад Мамедов о том, как может выглядеть новая нормальность в отношениях Азербайджана и России

Премьер-министр Али Асадов прибыл с визитом в Минск - ФОТО

Министр экономики Армении обещает сделать все для открытия границы с Турцией

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Премьер-министр Пакистана поблагодарил Азербайджан с трибуны ООН

Гуттериш о мирных договоренностях между Баку и Ереваном

Хикмет Гаджиев опубликовал пост о возвращении азербайджанской делегации из Нью-Йорка

Рубио заявил, что Трамп привел к прекращению конфликта между Азербайджаном и Арменией

Последние новости

В следующем году будет сдана в пользование еще одна станция бакинского метро

Сегодня, 15:50

Диляра Кязимова покорила высочайшую вершину Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 15:42

В Каспийском море наблюдается серьезное снижение уровня воды

Сегодня, 15:30

В TƏBİB прокомментировали смерть Джабира Иманова

Сегодня, 15:17

В суде оглашены документы, связанные с ущербом, нанесенным ВС Армении населению и гражданским объектам в период Апрельских боев

Сегодня, 15:12

III Игры стран СНГ: определился победитель соревнований по настольному теннису

Сегодня, 15:05

Юсиф Эйвазов блистательно воплотил образ Кёроглу на сцене Дворца Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 15:00

Азербайджанские пловцы блеснули на III Играх стран СНГ

Сегодня, 14:56

Казахстан и Кыргызстан отказались от предложений провести в 2027 году Игры стран СНГ

Сегодня, 14:50

Фархад Мамедов о том, как может выглядеть новая нормальность в отношениях Азербайджана и России

Сегодня, 14:44

Премьер-министр Али Асадов прибыл с визитом в Минск - ФОТО

Сегодня, 14:38

В Иреване акция родителей пропавших солдат переросла в стычку с военной полицией

Сегодня, 14:32

Скончался Джабир Иманов

Сегодня, 14:28

Армянское лобби в США: от неудач в Конгрессе к попыткам разжечь новый конфликт

Сегодня, 14:20

III Игры стран СНГ: еще два азербайджанских теннисиста завоевали серебряные медали

Сегодня, 14:15

Пашинян в Страсбурге

Сегодня, 14:12

Министр экономики Армении обещает сделать все для открытия границы с Турцией

Сегодня, 14:10

ЕС хочет ограничить поездки всех сотрудников диппредставительств РФ

Сегодня, 14:08

Азербайджанcкие пловцы завоевали три медали на III Играх СНГ - ФОТО

Сегодня, 14:04

Азербайджанский теннисист завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ

Сегодня, 14:00
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30