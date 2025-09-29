III Игры стран СНГ: определился победитель соревнований по настольному теннису

В Габалинском Олимпийском комплексе завершились соревнования по настольному теннису в рамках III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, сборная России стала первой в этом виде спорта, завоевав 10 медалей (9 золотых, 1 серебряную). Азербайджанские спортсмены, завоевавшие 6 серебряных и 3 бронзовых медали, стали вторыми, а белорусские – третьими с 1 серебряной и 6 бронзовыми наградами.

Узбекистан занял четвертое место с 1 серебряной и 6 бронзовыми медалями, а Казахстан – пятоеместо с 3 бронзовыми медалями.