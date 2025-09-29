В Ханкенди и Баку пройдет III Национальный форум по градостроительству

Укрепляя позиции Азербайджана в международных процессах в области устойчивого развития и климатической повестки, будет проведен Третий Национальный градостроительный форум (NUFA3) на тему: «Создание климатоустойчивых и здоровых городов: региональное партнерство и инновационные решения».

Форум пройдет 15-17 октября 2025 года в городах Ханкенди и Баку в рамках сотрудничества Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Трехдневное мероприятие станет единой платформой для местных и международных экспертов по обсуждению актуальных вызовов и возможностей в области градостроительства. В программе форума - обсуждения тем, связанных с устойчивым восстановлением после конфликтов и стихийных бедствий, обеспечением жильем и достойными поселениями, устойчивыми и комфортными городами, экологическими и энергоэффективными практиками, цифровизацией и инновационными подходами, Повесткой дня в области устойчивого развития и Новой городской повесткой, а также развитием регионального и международного партнерства.

Ожидается участие представителей до 400 государственных и частных структур, международных организаций, академических институтов и гражданского общества из 60 стран.

В рамках форума будут представлены результаты масштабных восстановительных и строительных работ, осуществляемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, внедряемые современные градостроительные стандарты и инновационные технологии, достижения Азербайджана в постконфликтный период, а также передовой опыт различных стран. Обсуждения с участием авторитетного академического сообщества, занимающегося исследованиями в области градостроительства, усилят обмен знаниями и будут способствовать принятию научно обоснованных устойчивых решений.

Официальное открытие форума и мероприятия второго дня состоятся в недавно введенном в эксплуатацию Конгресс-центре города Ханкенди. Пленарные заседания с участием местных и международных экспертов завершатся ознакомлением с культурными, градостроительными и инфраструктурными проектами в Ханкенди и Шуше.

Заключительный день форума в Баку будет посвящен дискуссиям на темы климатоустойчивых и здоровых городов, применения технологий в развитии городов, финансирования мер по борьбе с изменением климата, а также партнерства ради развития «зеленых» городов.

Подробная информация о мероприятии и регистрация доступны на сайте www.nufa.az.