Карта соревнований: Где и по каким видам спорта пройдут соревнования 4-го дня Игр стран СНГ

В четвертый день III Игр стран СНГ состоятся соревнования по 8 видам спорта.

Как передает 1news.az, в Олимпийском комплексе Габалы пройдут решающие матчи по настольному теннису.

На Городском стадионе Габалы состоятся очередные матчи между командами до 16 лет (U-16) по футболу.

В группе В Беларусь встретится с Узбекистаном, а в группе А – Кыргызстан с Таджикистаном.

Наряду с этим, в Габалинском стрелковом центре состоятся квалификационные и финальные встречи по стендовой стрельбе.

Во Дворце спорта Гянджи продолжатся соревнования по плаванию. Также здесь стартуют волейбольные матчи.

В группе А сборная Азербайджана встретится с Таджикистаном, а в группе B – Беларусь с Кыргызстаном.

В Гёйгёльском Олимпийском комплексе пройдут соревнования по самбо, в Евлахском Олимпийском спортивном комплексе – соревнования по боксу, а в Мингячевирском Олимпийском центре «Кюр» – соревнования по таэквондо.