Народный артист Рамиз Гулиев помещен в реанимацию

Народный артист Рамиз Гулиев был помещён в отделение реанимации Центральной таможенной больницы.

Об этом AПA сообщил его сын, заслуженный артист Эйюб Гулиев.

По его словам, Рамиз Гулиев был госпитализирован несколько дней назад, и в настоящее время его состояние стало относительно лучше.

«Я обратился в Фонд Гейдара Алиева по поводу состояния моего отца. К счастью, они взяли на себя расходы по лечению. Сейчас его состояние относительно стабильно», — заявил Эйюб Гулиев.