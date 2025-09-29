Глава Евросовета продвигает идею обхода вето Венгрии на прием Украины в ЕС

Глава Европейского совета Антониу Кошта продвигает инициативу изменения процедуры приема в Евросоюз новых стран-участниц для обхода решения Венгрии по блокировке вступления Украины.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

По их словам, Кошта предлагает, чтобы открытие каждого этапа в процессе движения каждой страны-кандидата к членству в ЕС могло быть одобрено квалифицированным большинством стран-участниц, а не единогласно, как того требуют нынешние правила. Однако для того, чтобы каждый этап был признан завершенным, по-прежнему понадобится согласие всех членов блока.

Собеседники издания отметили, что глава Евросовета лоббировал эту идею среди лидеров ЕС во время недавнего турне по европейским столицам, а также на двусторонних переговорах на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

«Расширение [ЕС] - приоритет для главы Европейского совета. Он видит его как важнейшую геополитическую инвестицию, которую может сделать ЕС», - заявил неназванный чиновник.

Источник: ТАСС