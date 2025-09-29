Армянское лобби в США: от неудач в Конгрессе к попыткам разжечь новый конфликт

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

После событий 8 августа 2025 года, когда договоренности между Азербайджаном и Арменией при поддержке президента Дональда Трампа окончательно стабилизировали ситуацию между двумя странами, а Армения официально подтвердила признание территориальной целостности Азербайджана, стало очевидным, что эпоха затяжного конфликта завершилась.

Однако действия армянского лобби в США свидетельствуют об обратном — политизированные структуры диаспоры продолжают предпринимать попытки сохранить напряжённость и вбросить в международную повестку старые мифы. Их действия направлены не на поддержку мира, а на сохранение конфликта в информационном и политическом пространстве.

Лоббизм без реального веса: Поправка Амо как "победа на бумаге"

Недавнее "достижение" армянских лоббистов — принятие Комитетом Палаты представителей США по иностранным делам поправки к законопроекту H.R. 3000 — Закону о продлении полномочий Госдепартамента на 2026 год, инициированной конгрессменом-демократом Гейбом Амо, было подано Армянской Ассамблеей Америки как "серьёзная победа".

Согласно тексту поправки, США якобы должны: 1) добиваться освобождения "армянских военнопленных"; 2) защищать "армянские религиозные объекты"; 3) способствовать "возвращению беженцев из Карабаха"; 4) работать над "мирным прекращением конфликта".

На первый взгляд — благородные цели. На деле же популистский жест, не имеющий ни юридической силы, ни политических перспектив. Поправка принята лишь комитетом, не прошла голосование в Конгрессе, не подписана президентом и, главное, противоречит фактам, игнорируя политическую реальность постконфликтного периода.

Эта инициатива — яркий пример символического лоббизма, предназначенного не для реального политического воздействия, а для поддержания иллюзии активности и влияния внутри армянской диаспоры.

Армянское лобби как фактор эскалации: от мифов к провокациям

Действия армянского лобби США после 8 августа 2025 года, включая активизацию дезинформационных кампаний, открытые обвинения Азербайджана в "геноциде", "оккупации" и даже "депортации", — всё это имеет один источник: хорошо организованную, но отчаянную попытку армянских организаций в США саботировать мирный процесс. Содержание поправки отражает не реальные гуманитарные цели, а устаревшую повестку армянских организаций, которые стремятся сохранить образ "вечной жертвы" любой ценой — даже ценой стабильности в регионе.

1. Миф о “военнопленных”

Продвигаемый тезис о "армянских пленных" — это сознательная подмена понятий. Под видом "пленных" в поправке представлены лидеры незаконных вооружённых формирований, задержанные за участие в диверсиях после восстановления суверенитета Азербайджана.

Арестованные лица — не военнопленные, а участники диверсионных групп, которые действовали на территории суверенного государства после завершения активной фазы конфликта. Это не солдаты регулярной армии, а организаторы сопротивления, нарушавшие границы и законы Азербайджана. Согласно Женевским конвенциям, эти лица не подпадают под статус военнопленных, а несут ответственность за нарушения международного права.

2. Манипуляции с темой религиозного наследия

Поправка призывает защищать армянские церкви, игнорируя документально подтверждённые факты. Попытка представить армянские церкви как "угрожаемые" — откровенно цинична. Достаточно вспомнить, что в течение 30 лет армянская сторона уничтожала азербайджанские памятники, оскверняла мечети и разоряла кладбища, глумилась над мусульманскими святынями и оставила десятки культурных объектов в руинах. Сегодня именно Азербайджан восстанавливает как мусульманские, так и христианские святыни, не только мечети, но и албанские и православные храмы, демонстрируя реальную заботу о мультикультурном наследии региона — факт, подтверждённый международными наблюдателями.

3. Искажение факта добровольного отъезда армянского населения

Осенью 2023 года армянское население Карабаха добровольно и самостоятельно покинуло территорию Азербайджана, не желая интегрироваться в правовое поле страны. Ни давления, ни насилия не было. Азербайджан официально заявил: оставайтесь, примите гражданство, участвуйте в мирной жизни. Тем не менее, диаспора продолжает продвигать тезис о "насильственном исходе", искажая реальность.

Массовый выезд армян из Карабаха подается как "депортация", несмотря на задокументированные факты добровольного переселения, отсутствие насилия, и сопровождение выезжающих азербайджанскими военными. Армянское лобби сознательно игнорирует реальность, стремясь вызвать эмоциональный отклик у международного сообщества.

4. Попытки "воскресить" конфликт

Наконец, пункт о "мирном прекращении конфликта" — не более чем попытка поддерживать искусственную политическую напряжённость. Армянские организации продвигают тезисы о "необходимости прекращения конфликта", в то время как конфликт завершен, Азербайджан восстановил территориальную целостность, и Армения ее признала в Праге, Брюсселе и Вашингтоне. Ведутся переговоры о мирном договоре. Подобные заявления — отчаянная попытка сохранить собственную актуальность, особенно в глазах американских спонсоров. Армянскому лобби важно сохранить риторику "незавершённого конфликта", чтобы оправдать своё существование и продолжать сбор пожертвований.

Лоббизм без будущего: почему у армянских структур в США тают ресурсы

История армянского лобби в США достигла пика в 1992 году, когда была принята пресловутая 907-я поправка, блокировавшая прямую помощь Азербайджану. Но уже в 2018 году, при администрации Дональда Трампа, она была приостановлена, и влияние армянской диаспоры пошло на спад. С тех пор ни одной стратегической победы у этих организаций не было. Вместо реального влияния — бумажные инициативы, декларации без правового последствия и символические победы для внутреннего потребления.

Современные приоритеты внешней политики США лежат совсем в другой плоскости: 1) поддержка энергетической безопасности Европы через Азербайджан; 2) развитие Среднего (Срединного) коридора; 3) сотрудничество с Турцией и Азербайджаном в регионе Южного Кавказа.

В этой реальности места для мифов армянского лобби становится всё меньше. Армянские интересы в этой повестке — переферийны. Ни один ключевой американский политик, будь то сенатор Рубио или президент Трамп, не будет жертвовать геополитическими интересами ради внутренних амбиций диаспоры.

Итог: армянское лобби как инструмент сохранения конфликта

Армянское лобби в США — это сегодня не столько политическая сила, сколько PR-механизм, инструмент информационной войны, работающий на поддержание чувства обиды и травмы, конвертируемого в донорские деньги. Их деятельность, по своей сути, это: 1) препятствие реальному миру; 2) инструмент давления на армянское руководство; 3) источник дестабилизации, направленной не на прогресс, а на сохранение образа "жертвы".

Для Вашингтона и для региона важно одно: не допустить реваншистских попыток затормозить мирный процесс. Поправка Амо — лишь симптом. Она отражает: стремление армянских структур остаться в повестке; попытку сохранить политическую активность внутри диаспоры; желание продолжать конфликт в сознании, даже когда он завершён на земле.

Главная проблема — это структура, чьи интересы сегодня расходятся не только с интересами США, но и с интересами самой Армении. И в этом контексте, чем больше усилий прикладывает армянское лобби к созданию конфликтной иллюзии, тем яснее становится: их время прошло. До тех пор, пока армянское лобби будет подменять политический диалог пропагандой и мифами, полноценный мир в регионе останется под угрозой.