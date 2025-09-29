 Социальные расходы увеличились: Что ещё ожидается? | 1news.az | Новости
Социальные расходы увеличились: Что ещё ожидается?

Феликс Вишневецкий11:57 - Сегодня
Социальные расходы увеличились: Что ещё ожидается?

За первые 8 месяцев этого года расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 9,3% - это означает рост расходов на 424,6 миллиона манатов за указанный период.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Изменения в расходах ГФСЗ связаны как с реализацией нового социального пакета в 2025 году, так и с ростом числа получателей пособий, пенсий и пенсионеров. Так, за первые 8 месяцев этого года количество людей, получающих ежемесячные социальные пособия, увеличилось по сравнению с началом 2025 года на 13 000 человек и составило 466 210 человек, а количество получателей пенсий выросло на 4 244 человека, достигнув 405 644 человек. Это означает, что в указанный период количество получателей ежемесячных пособий и пенсий увеличилось на 17 344 человека».

В.Байрамов отмечает, что рост также проявился в числе получателей пособий и пенсий по проактивному принципу: «В период с января по август 2025 года по проактивной процедуре было назначено 105 665 социальных пособий и пенсий. Это почти на 5 000 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост зафиксирован и в числе пенсионеров: по состоянию на 1 июля 2025 года их число увеличилось на 2 300 человек по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 1 103,3 тысячи человек».

Депутат подчеркивает, что рост числа граждан, пользующихся социальной поддержкой, не остался без влияния на расходы ГФСЗ: «В целом увеличение расходов фонда в 2025 году было заранее прогнозировано и отражено в утверждённом бюджете. Так, если в 2024 году утверждённые расходы фонда составляли 6,949 миллиарда манатов, то на этот год предусмотрено 7,676 миллиарда манатов. Иными словами, ожидается, что расходы фонда в этом году увеличатся примерно на 10%. В этой связи в следующем периоде расширение объёма мер социальной защиты также повлияет на расходы фонда. Основные направления деятельности фонда - пенсии, пособия, пенсионные выплаты, адресная социальная помощь и страхование. Рост по этим направлениям означает для фонда увеличение расходов».

«Рост наблюдается также и в прогнозируемых доходах фонда. В 2025 году ожидается, что доходы ГФСЗ составят 7,617 миллиарда манатов. В то же время в течение года прогнозируется сбор 5,997 миллиарда манатов по обязательным государственным социальным страховым взносам. Увеличение доходов является одним из важных факторов с точки зрения фискальной устойчивости», - подытоживает Вугар Байрамов.

