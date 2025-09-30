Октай Гусейнов, завоевавший историческое золото в плавании, рассказал о своей мечте - ФОТО
Эта победа стала исторической для Азербайджана.
Октай Гусейнов стал первым в истории Азербайджана пловцом, завоевавшим золотую медаль на Играх стран СНГ.
Как передает 1news.az, после победного заплыва спортсмен поделился своими эмоциями:
«Это невероятное чувство! Моя мечта — поднимать флаг Азербайджана и делать так, чтобы на каждом соревновании звучал наш гимн.
Хочу пожелать удачи своим товарищам по команде. Спасибо всем, кто меня поддерживал, и отдельная благодарность моим тренерам», - сказал Октай Гусейнов.
