Молодые и влиятельные: Кто вошёл в TIME100 Next? – ФОТО

Проект TIME100 Next - это ежегодный список, публикуемый журналом TIME, в котором представлены 100 самых влиятельных молодых лидеров и восходящих звезд со всего мира.

Цель этого списка - отметить тех, кто оказывает значительное влияние в различных сферах, таких как искусство, наука, политика, технологии и общественная деятельность.

TIME100 Next был впервые представлен в 2019 году как дополнение к традиционному списку TIME100, который включает самых влиятельных людей мира. Список TIME100 Next фокусируется на тех, кто только начинает свой путь к глобальному влиянию, но уже демонстрирует выдающиеся достижения и потенциал, уже сейчас меняя будущее.

Каждый год TIME выбирает 100 человек, которые, по мнению редакторов, формируют будущее и вдохновляют другие поколения. Подчеркнем, что отличительной чертой списка является разнообразие: в нем представлены представители разных стран, культур и профессиональных областей.

Включение в список TIME100 Next - это не только признание личных достижений, но и возможность получить платформу для дальнейшего влияния на общество. Многие из участников списка становятся лидерами в своих областях, вдохновляя других на изменения и прогресс.

Среди тех, кто был включен в список TIME100 Next в этом году, можно выделить следующие персоны:

- Джонатан Бейли - английский актёр театра и кино, получивший известность благодаря роли Энтони Бриджертона в драматическом сериале Netflix «Бриджертоны»

- Тейяна Тейлор - американская певица, актриса, танцовщица и модель из Гарлема

- Бекки Джи - американская певица, автор песен, актриса и танцовщица

- Джек Куэйд - американский актёр, наиболее известный благодаря ролям Марвела в фильме «Голодные игры» и Хьюи в телесериале «Пацаны»

- Тейт Макрей - канадская певица, автор песен и танцовщица

- Дэвид Коренсвет - американский актёр и сценарист

- Ламин Ямаль - испанский футболист, считающийся одним из лучших футболистов в мире

- Април Ко - сооснователь и генеральный директор компании Spring Health, специализирующейся на предоставлении персонализированной психиатрической помощи с использованием искусственного интеллекта

Полный список TIME100 Next доступен по ссылке.











