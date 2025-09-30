Пашинян: Достигнутый нами мир является также достижением Азербайджанского государства и народа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 сентября выступил на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщают армянские СМИ, он высоко оценил мир, достигнутый между Арменией и Азербайджаном: «Сегодня нашему новорожденному миру исполнился 1 месяц и 22 дня. Мы должны заботиться об этом мире, защищать его, чтобы он стал еще крепче».

Особо отметив роль Азербайджана в достижении мира, Пашинян сказал: «Я с удовлетворением отмечаю, что сегодня между Арменией и Азербайджаном установлен мир. Но я не могу сказать, что это исключительно заслуга правительства Армении и армянского народа. Это в равной степени достижение Азербайджанского государства и азербайджанского народа. Если бы не настойчивость азербайджанской стороны, не было бы и мира. Это также достижение парламентов Азербайджана и Армении».