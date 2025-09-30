Азербайджанские тхэквондисты завершили выступления с впечатляющим количеством медалей

Сегодня в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в городе Мингячевир завершились соревнования по тхэквондо в рамках III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, во второй соревновательный день 11 азербайджанских спортсменов завоевали медали.

Представитель Азербайджана Васиф Салимов завоевал золотую медаль в весовой категории до 68 кг. Остальные 10 тхэквондистов завершили выступление с бронзовыми наградами: Самеррух Османова, Земфира Гасанзаде (обе — до 49 кг), НигярАбдуллаева, Лейла Баширова (обе — до 57 кг), ФуадМагеррамли, Мухаммед Гасанли (оба — до 58 кг), Земфира Асланова, Нармин Энсари (обе — до 67 кг), Рза Асадли (до 80 кг) и Хан Мамедзаде (свыше 87 кг).

Таким образом, наши тхэквондисты завершили III Игры СНГ с общим количеством 22 медали.