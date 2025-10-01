Юная бадминтонистка Азербайджана о своем выступлении и планах на будущее

«Я очень хотела победить в этих соревнованиях».

Как передает 1news.az, об этом сказала бадминтонистка юниорской сборной Азербайджана Ягмур Гулиева.

«Я сделала всё, что могла. Хотела составить сильную конкуренцию, но не получилось. Думаю, благодаря опыту, который я здесь приобрела, я смогу одержать победу на следующих Играх СНГ. У спортсменки из другой страны было много тактических приёмов. Полагаю, мне нужно доработать свою тактику. Несмотря на поражение, моя мотивация полностью сохраняется», - добавила юная спортсменка.

Фаига Мамедова