Команда Азербайджана по бадминтону в полуфинале на III Играх стран СНГ
В Габалинском Олимпийском спортивном комплексе в рамках III Игр стран СНГ стартовали командные соревнования по бадминтону.
Как передает 1news.az, по итогам первого дня основная команда Азербайджана в составе Ульви Гусейнова, Лейлы Джамалзаде, Али Гезалова, Амирхана Иманова, Назрин Мехрализаде и Ягмур Гулиевой заняла второе место в группе «А» и вышла в полуфинал.
Завершив групповую стадию на втором месте, наша команда в полуфинале встретится с лидером группы «B».
Матчначнется в 16:00.
