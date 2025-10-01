Трибьют Рагиму Рагимли: Нармин Керимбекова перепела «Əzizim» в память о музыканте - ВИДЕО

30 сентября исполнилось три года со дня смерти известного азербайджанского автора и исполнителя Рагима Рагимли.

В память о музыканте популярная певица Нармин Керимбекова представила новый проект, перепев его абсолютный хит «Əzizim».

Трек выполнен в формате дуэта с композитором Сафаром Заманом, при этом в записи сохранился оригинальный голос Рагима Рагимли - такое сочетание нового исполнения и знакомого звучания автора сделали песню по особенному трогательной и символичной.

Проект уже вызвал интерес у поклонников, отмечающих в социальных сетях, что именно благодаря подобным инициативам творчество Рагима Рагимли продолжает жить и находить отклик в сердцах слушателей.

