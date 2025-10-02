Как распределились места на пьедестале в Гяндже для азербайджанских пловцов?

Во Дворце спорта Гянджи завершились соревнования по плаванию в рамках III Игр странСНГ.

Как передает 1news.az, в плавании на дистанцию 1 500 метров вольным стилем азербайджанская спортсменка Анастасия Гнуссина заняла третье место.

Россиянка Анастасия Чернышова заняла первое, ее соотечественница Валерия Бразниченко – второе место.

Отметим, что азербайджанские спортсмены завершили соревнования по плаванию с 13 медалями (2 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых).