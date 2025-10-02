Страницы «Karabakh» и «Karabakh.ru» уже 5 лет представляют миру правду о Карабахе - ФОТО

Сегодня исполняется пять лет со дня создания информационных платформ “Karabakh” и “Karabakh.ru”, которые доносят до мировой общественности карабахскую правду и хронологию новейшей истории Азербайджана. Отметим, что руководителями проекта страниц “Karabakh” и “Karabakh.ru” являются Арзу Джаид и Эльнур Алиев.

Когда в 2019 году были созданы эти страницы, перед командой была поставлена ясная цель — донести до всего мира политическую волю Президента, Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева в деле освобождения Карабаха от оккупации, представить карабахскую правду и еще громче озвучить справедливый голос Азербайджана. С этой целью за прошедшие 5 лет были опубликованы тысячи новостных постов, реализованы десятки международных кампаний, и страницы донесли информацию до миллионов людей. За этими цифрами стоит напряженный труд каждого члена нашей команды, защищающей интересы нашей страны.

Когда на фронте раздавались выстрелы, страницы “Karabakh” и “Karabakh.ru” находились на передовой информационной войны. Благодаря им миру была предоставлена полная информация о героизме нашей доблестной армии, и тысячи людей за пределами страны узнали правду.

Реализованные за эти пять лет проекты превратили идеи информационной преемственности, патриотизма и национального достоинства в главный символ страниц. Через эти платформы — из Баку в Берлин, из Стамбула в Вашингтон, Нью-Йорк, Лондон — одним словом, во всем мире наши читатели были объединены общей целью.

С пятилетием, “Karabakh” и “Karabakh.ru”! Карабах — это Азербайджан!

Facebook: Karabakh