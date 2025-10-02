 Азербайджанские боксеры вышли в финал III Игр стран СНГ | 1news.az | Новости
Азербайджанские боксеры вышли в финал III Игр стран СНГ

Фаига Мамедова17:35 - Сегодня
Сегодня в Евлахском Олимпийском спортивном комплексе продолжились соревнования по боксу в рамках III игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, в полуфинале азербайджанская боксерша АйсельФараджова (46 кг) победила представительницуУзбекистана Рухшонабону Ахадову и вышла в финал.
Другая наша боксерша Амина Таги (50 кг)победила белоруску Арину Кмиту и также обеспечила себе путевку в финал.

Еще одна азербайджанская боксерша Джамиля Мурадлы (54 кг) одержала победу над казахстанкой Аделаидой Садвакассовой и вышлав финал.

В весовой категории 60 килограмм Айнур Исмаилова победила Фуруг Сархасзоду из Таджикистана, а Гюляр Гусейнова (48 кг) одолеладругую представительницу Таджикистана Кумринисо Имомалиеву. Обе азербайджанские спортсменки вышли в финал.

В другом полуфинальном поединке азербайджанская спортсменка Фидан Бакарова(63 кг) победила россиянку Злату Коновалову.

Таким образом, в финал соревнований по боксу вышли шесть азербайджанских боксеров.

Отметим, что финальные поединки между женщинами-боксерами состоятся 4 октября.

