Фатих Кеше: Човган – наше общее культурное наследие

Фаига Мамедова18:45 - Сегодня
Фатих Кеше: Човган – наше общее культурное наследие

Сегодня во время соревнований по човгану, проводимых на Городском стадионе Шеки в рамках III Игр стран СНГ, президент Федерации човгана Турции Фатих Кеше поделился своими мыслями об историческом значении этого вида спорта и сотрудничестве Турции и Азербайджана в этом направлении, передает 1news.az.

По его словам, човган – это древняя тюркскаяигра, история которой насчитывает около 2400 лет:

«Он сформировался в Туркестане, Средней Азии, откуда распространился по всему миру и сегодня составляет основу современной игры в поло. Это общее культурное наследие сохранялось Азербайджаном на протяжении веков и никогда не забывалось. Азербайджан сыграл ведущую роль в развитии этого вида спорта”.

Фатих Кеше отметил, что Турция также придает большое значение возрождению этой древней игры:

«В настоящее время мы активно работаем над совместным развитием этого ценного наследия с Азербайджаном».

Президент Федерации подчеркнул важность участия в III Играх стран СНГ:

«Участие в этих соревнованиях имеет для нас особое значение с точки зрения развития как спортивных, так и культурных отношений. Човган – это не просто спорт, но и культурный мост, укрепляющий дружбу и сотрудничество между народами».

Высоко оценив организацию III Игр стран СНГАзербайджаном, Ф.Кеше сказал:
«Азербайджан уделяет этому виду спорта большое внимание. Теплое отношение и поддержка зрителей мотивируют нас. Мы надеемся, что им понравятся эти игры».

