 Рейтинг УЕФА: «Карабах» повысил коэффициент Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Рейтинг УЕФА: «Карабах» повысил коэффициент Азербайджана

First News Media09:40 - Сегодня
Рейтинг УЕФА: «Карабах» повысил коэффициент Азербайджана

"Карабах" улучшил позицию Азербайджана в рейтинге УЕФА.

По информации İdman.biz, это стало возможным благодаря победе агдамского клуба над датским "Копенгагеном" (2:0) во II туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Команда под руководством Гурбана Гурбанова принесла стране дополнительные 0,500 балла.

В итоге Азербайджан занимает 25-е место с коэффициентом 22,000. На 24-й позиции находится Сербия (22,375), а на 26-й - Словакия (21,375).

Добавим, что лидером рейтинга остается Англия с коэффициентом 97,116.

Поделиться:
551

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился с Николом Пашиняном - ФОТО

Xроника

Президент Азербайджана встретился с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен - ФОТО

В мире

Начинается процесс записи в очередь в дошкольные образовательные учреждения

Xроника

Ильхам Алиев участвует в открытии 7-го Саммита Европейского политического ...

Спорт

Азербайджанский пловец завоевал золотую медаль

«Карабах» правит бал в Лиге чемпионов

Медальный зачет III Игр стран СНГ

Рейтинг УЕФА: «Карабах» повысил коэффициент Азербайджана

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Хэмилтон пропускает тесты ради тяжелобольного пса Роско - ФОТО

Лига Чемпионов: «Карабах» обыграл «Копенгаген» - ОБНОВЛЕНО

Гран-при Азербайджана побил рекорд зрительской аудитории в США

Азербайджанские волейболисты одержали фееричную победу над Кыргызстаном - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Антониу Кошта: Мы ценим Азербайджан как важного партнера - ФОТО

Сегодня, 12:33

Рыжие соседи: почему лисы обосновались рядом с людьми? - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 12:30

Виктор Орбан: Азербайджан - золотой резерв для Евросоюза

Сегодня, 12:25

Выявлен незаконный ввоз в Азербайджан лекарств и табачных изделий на сумму 400 тыс. манатов

Сегодня, 12:20

Башара Асада пытались отравить в Москве - Сирийская обсерватория по правам человека

Сегодня, 12:15

Президент Азербайджана встретился с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен - ФОТО

Сегодня, 12:12

Семейный конфликт в Гяндже закончился госпитализацией женщины

Сегодня, 12:00

3-5 октября в «İrşad» стартует «Зелёная пятница» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

В Говсане 67-летний мужчина насиловал мальчика на протяжении года

Сегодня, 11:48

Начинается процесс записи в очередь в дошкольные образовательные учреждения

Сегодня, 11:40

У Робби Уильямса выявлено неврологическое расстройство

Сегодня, 11:25

Ильхам Алиев встретился с Николом Пашиняном - ФОТО

Сегодня, 11:17

Кино на неделю: Третья часть исторического байопика «Тагиев» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:15

Ильхам Алиев участвует в открытии 7-го Саммита Европейского политического сообщества

Сегодня, 11:06

Мерц и Орбан поссорились на саммите ЕС

Сегодня, 11:03

Министерство внутренней безопасности США заявило, что «Америка для американцев»

Сегодня, 10:57

Азербайджанский пловец завоевал золотую медаль

Сегодня, 10:48

Министр обороны США Пит Хегсет: «Никаких генералов с лишним весом в армии»

Сегодня, 10:32

В Китае открыт самый высокий мост в мире

Сегодня, 10:28

СК Армении расследует дело о «тысячах вагнеровцев» в Армении

Сегодня, 10:20
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30