Рейтинг УЕФА: «Карабах» повысил коэффициент Азербайджана

"Карабах" улучшил позицию Азербайджана в рейтинге УЕФА.

По информации İdman.biz, это стало возможным благодаря победе агдамского клуба над датским "Копенгагеном" (2:0) во II туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Команда под руководством Гурбана Гурбанова принесла стране дополнительные 0,500 балла.

В итоге Азербайджан занимает 25-е место с коэффициентом 22,000. На 24-й позиции находится Сербия (22,375), а на 26-й - Словакия (21,375).

Добавим, что лидером рейтинга остается Англия с коэффициентом 97,116.