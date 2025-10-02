 Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене - ФОТО | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене - ФОТО

First News Media11:06 - Сегодня
2 октября в столице Дании Копенгагене состоялась церемония открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен встретила Президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств и правительств, участвующих в саммите.

Отметим, что в 7-м Саммите Европейского политического сообщества принимают участие главы государств и правительств в целом около 50 стран.

На пленарных заседаниях и последующих круглых столах будут обсуждаться такие темы, как общая ситуация с безопасностью в Европе, российско-украинская война, экономическая безопасность, миграция, традиционные и гибридные угрозы.

Европейское политическое сообщество – это межправительственная платформа, призванная содействовать политико-экономической координации между малыми и крупными странами как внутри, так и за пределами Европейского Союза в целях укрепления сотрудничества в таких областях, как безопасность, экономическая стабильность, демократическое управление. Целью сообщества является развитие политического диалога и сотрудничества для решения вопросов, представляющих общий интерес, а также для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента.

