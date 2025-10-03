Кабмин РФ одобрил проведение переговоров с Баку о новом соглашении в сельском хозяйстве

Правительство РФ одобрило проведение переговоров с Азербайджаном о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» принять предложение Минсельхоза России, согласованное с МИДом России, о проведении переговоров о подписании Соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики», - говорится в документе.

Источник: РИА Новости