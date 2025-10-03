Саммит в Копенгагене: мирный курс Баку задает новый вектор в отношениях с Европой

Продвижение прочного и устойчивого мира в регионе остается ключевым приоритетом Азербайджана – этот посыл стал лейтмотивом встреч Президента Ильхама Алиева в рамках рабочего визита в Копенгаген для участия в 7-м Саммите Европейского политического сообщества.

Встречи главы Азербайджанского государства проходили по инициативе противоположной стороны, что подчеркивает высокий авторитет Президента Ильхама Алиева на международной арене, возрастающий интерес к его позиции и взглядам на ключевые вопросы глобальной повестки, а также указывает на значительную роль, которую сегодня играет Азербайджан в региональных и международных процессах.

Высокий уровень уважения к главе государства, позитивный имидж Азербайджана и особое отношение к нашей стране в Европе наглядно отражает поступательно укрепляющийся политический вес Баку на мировой арене. Суть переговоров Президента Ильхама Алиева в Копенгагене можно рассматривать и как признание вклада Азербайджана в укрепление устойчивого мира и сотрудничества в нашем регионе, его конструктивной роли в формировании новой архитектуры безопасности и стабильности в Европе.

Эта повестка полностью соотносится с миссией Европейского политического сообщества - межправительственной платформы, призванной содействовать политико-экономической координации между малыми и крупными странами как внутри, так и за пределами Европейского Союза. Основной целью сообщества является укрепление взаимодействия в таких ключевых сферах, как безопасность, экономическая стабильность и демократическое управление. Оно служит важной площадкой для политического диалога и выработки коллективных решений по вопросам, представляющим общий интерес, а также для укрепления безопасности, стабильности и процветания на всем европейском континенте.

На 7-й саммит Европейского политического сообщества 2 октября в Копенгагене собрались главы государств и правительств в целом около 50 стран для обсуждения общей ситуации с безопасностью в Европе, российско-украинской войны, экономической безопасности, миграции, традиционных и гибридных угроз.

С учетом ключевой роли Азербайджана в обеспечении региональной стабильности, его важного вклада в энергетическую безопасность Европы и стратегической значимости в развитии транспортно-коммуникационных коридоров, участие Президента Ильхама Алиева в саммите вызвало предсказуемый интерес европейских лидеров.

Глава государства провел на полях саммита ряд содержательных двусторонних встреч, обсудив с собеседниками ключевые вопросы региональной и глобальной повестки, а также перспективы углубления сотрудничества в различных сферах.

Копенгаген стал площадкой для очередной встречи Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Согласно информации, размещенной на официальной странице Президента АР, на встрече стороны подчеркнули важность договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира, еще раз подтвердили готовность работать над дальнейшим укреплением мира между Арменией и Азербайджаном.

Президент Азербайджана и премьер Армении подчеркнули преимущества транспортных коммуникаций для региона, обсудили текущий прогресс в развитии инфраструктуры на территории Азербайджана и проект TRIPP на территории Армении, обменялись мнениями по реализации Вашингтонской декларации.

В этой связи стороны приветствовали единогласно принятое решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.

На встрече стороны подчеркнули важность дальнейшей реализации мер по укреплению доверия и договорились о продолжении взаимных контактов.

Историческое значение Вашингтонского саммита подчеркивалось на встрече азербайджанского лидера с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Европейские политики поздравили Ильхама Алиева с успехами, достигнутыми в Вашингтоне в связи с мирной повесткой между Арменией и Азербайджаном, выразили надежду, что это послужит обеспечению прочного мира в регионе. Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен подчеркнули, что и впредь продолжат усилия по поддержанию мира.

Они также отметили, что развитие транспортных коммуникаций в регионе является важным направлением для Европейского Союза. На встрече была затронута роль Азербайджана в энергетической безопасности Европейского Союза, доведено до внимания, что в соответствии с достигнутой между ЕС и Азербайджаном в 2022 году договоренностью о стратегическом партнерстве в энергетической сфере объем экспорта Азербайджана на европейский газовый рынок возрос.

Президент Ильхам Алиев сказал, что достижения, связанные с мирной повесткой, имеют историческое значение для всего региона, в том числе для Армении и Азербайджана. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что и Армения, и Азербайджан уже адаптировались к жизни в условиях мира, отметил, что наша страна продолжит усилия по продвижению мирной повестки.

Сообщив, что в настоящее время азербайджанский газ закупают 10 европейских стран, в том числе 8 государств-членов Европейского Союза, Президент Ильхам Алиев сказал, что это является важным вкладом в энергетическую безопасность ЕС.

Отметив роль Азербайджана в развитии Среднего коридора, глава государства рассказал о проводимой в нашей стране работе по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Он сообщил, что в настоящее время объемы перевозок из Центральной Азии через территорию Азербайджана увеличиваются.

На встрече было подчеркнуто наличие хороших возможностей для развития отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом и вывода их на новый уровень.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф также поздравил главу Азербайджанского государства с достигнутыми в Вашингтоне результатами по продвижению мирной повестки между Арменией и Азербайджаном, подчеркнул их важное значение.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, также коснулся значения Вашингтонской декларации, подписанной между Арменией и Азербайджаном при свидетельстве Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, и документа о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном с точки зрения регионального мира, отметил, что между двумя странами уже существует мир.

На встрече была подчеркнута успешная деятельность нидерландских компаний в Азербайджане, которая охватывает такие направления, как судоходство, строительство портов, электроэнергетика, сельское хозяйство, градостроительство и другие сферы.

В ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества Азербайджана и Нидерландов в рамках международных организаций. Премьер-министр Нидерландов поздравил с успешным проведением в нашей стране COP29. Он отметил, что в рамках этого мероприятия были достигнуты серьезные результаты, связанные с международной климатической повесткой.

Свои поздравления с результатами, связанными с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией и мирной повесткой, выразил азербайджанскому лидеру президент Франции Эмманюэль Макрон. Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что результаты, достигнутые между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при свидетельстве лидера США, имеют историческое значение для продвижения региональной мирной повестки. Глава Азербайджанского государства отметил, что в настоящее время осуществляется взаимодействие по различным направлениям для продвижения мирной повестки. На встрече также состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Францией.

О том, что Азербайджан продолжит усилия по обеспечению прочного мира в регионе, глава государства заявил на встрече с президентом Украины Володимиром Зеленским. Поблагодарив украинского коллегу за поздравления в связи с результатами Вашингтонского саммита, Ильхам Алиев сказал, что шаги, направленные на продвижение мирной повестки, имеют историческое значение.

На встрече была отмечена гуманитарная поддержка, оказываемая Азербайджаном Украине, в частности, внимание и забота об украинских детях. Украинская сторона выразила признательность за это.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере.

Особое внимание в этом контексте привлекают встречи Президента Ильхама Алиева с лидерами Франции и Нидерландов – стран, которые в последние годы демонстрировали откровенно антиазербайджанскую позицию. Достаточно вспомнить, например, о двух резолюциях, принятых Палатой представителей парламента Нидерландов год назад, в октябре 2024 года, содержащих тенденциозные формулировки и нарративы, фактически полностью совпадающие с риторикой армянских радикальных кругов. Поддержку этим предвзятым резолюциям тогда публично выразил и глава внешнеполитического ведомства страны Каспар Вельдкамп.

Что касается Франции, то ее позиция по отношению к Азербайджану проявлялась не только в односторонней и предвзятой риторике - в том числе, озвучиваемой на уровне президента - но и в конкретных действиях, подрывающих основы мирного процесса в регионе. В частности, углубление военно-технического сотрудничества Франции и Армении, активное вооружение армянской армии, стремление Парижа усилить военный потенциал Иревана лишь подпитывает реваншистские настроения в армянском обществе, препятствуя формированию устойчивого мира на Южном Кавказе.

В условиях новой геополитической реальности французская политика милитаризации Армении противоречит не только усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе, но и интересам европейской безопасности в целом.

В Баку неоднократно указывали на то, что наступательное и смертоносное вооружение, поставляемое Армении правительством Макрона, представляет реальную угрозу для безопасности Азербайджана и подрывает усилия по обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе.

Важно отметить и то, что на протяжении всего сложного периода отношений Баку неизменно придерживался принципов дипломатии и международного права, выступая не инициатором напряженности, а стороной, реагирующей на провокационные действия.

Можно предположить, что недавние политические сдвиги, в частности последовательный курс Баку на продвижение мирного процесса и позитивная динамика Вашингтонских договоренностей, стали фактором, повлиявшим на корректировку подходов государств, ранее занимавших недружественную позицию в отношении Азербайджана.

На этом фоне инициатива лидеров Франции и Нидерландов о проведении встреч с Президентом Ильхамом Алиевым на полях саммита в Копенгагене может рассматриваться как первый осторожный сигнал возможных изменений в их восприятии ключевой роли Азербайджана в региональных и международных процессах.

Таким образом, повестка визита Президента Ильхама Алиева в Копенгаген, проведенные им встречи продемонстрировали, что в нынешней сложной и переменчивой геополитической обстановке позиция Азербайджана - взвешенная, прагматичная и направленная на достижение долгосрочного мира - приобретает все большую ценность в глазах международного сообщества. Они показали, что даже самые устойчивые предубеждения могут быть пересмотрены, если, с одной стороны, за ними нет прочной политической или моральной основы, а дипломатия подкреплена последовательностью и стратегическим терпением – с другой.