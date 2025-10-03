Мирнурай Абасова: «Я подниму флаг Азербайджана высоко»

«Я очень много тренировалась и готовилась к этим соревнованиям.

Я ждала эту медаль от себя и даже ожидала более высоких результатов».

Как передает 1news.az, об этом сказала участница юниорской сборной Азербайджана по фехтованию на саблях Мирнурай Абасова в рамках III Игр стран СНГ.

«Просто у меня были очень сильные соперники - как по возрасту, так и по опыту. Я буду больше работать и завоюю ещё больше таких медалей. Я подниму флаг Азербайджана высоко. Мои нынешние цели – это Европа и мир», – отметила юная спортсменка.