ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч чемпионата мира 2026 года.

Соревнование пройдёт на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

В дизайне использованы три цвета - красный, синий и зелёный, символизирующие страны‑хозяйки соревнований. Название мяча - TRIONDA.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия - 1/16 финала.