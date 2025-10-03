 Елена Зеленская против экс-супруги народного артиста Азербайджана Анны Нетребко - ПОДРОБНОСТИ | 1news.az | Новости
Елена Зеленская против экс-супруги народного артиста Азербайджана Анны Нетребко - ПОДРОБНОСТИ

Феликс Вишневецкий10:47 - Сегодня
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская раскритиковала Королевский театр Ковент-Гарден за выступление мировой оперной дивы, экс-супруги народного артиста Азербайджана Анны Нетребко.

Елена Зеленская «негативно впечатлена» решением Ковент-Гардена разрешить выступление Анны Нетребко, сообщает 1news.az со ссылкой на The Telegraph.

Е.Зеленская заявила, что разочарована решением театра позволить народной артистке РФ Анне Нетребко выступить в Лондоне. Несмотря на то, что певица оказалась в черном списке Метрополитен-опера в Нью-Йорке, в этом месяце А.Нетребко впервые со времени начала военных действий в 2022 году выступила в Королевском театре Ковент-Гарден, где исполнила главную партию в «Тоске», а вскоре появится на той же сцене в «Турандот».

Первая леди Украины заявляет, что возвращение Анны Нетребко на лондонскую сцену фактически стало концом неофициального культурного бойкота российских артистов за время трехлетних военных действий.

Напомним, что сама А.Нетребко с 2022 года не живет и не выступает в России, осудив действия российских властей в Украине, однако ее неоднократно критиковали за прежние связи с Владимиром Путиным. Сама певица ранее отвергала предположения о близости с президентом РФ, утверждая, что встречалась с ним всего несколько раз.

Отметим, что выступления певицы в Королевском театр Ковент-Гарден сопровождались протестами сторонников Украины, некоторые из которых держали плакат с надписью: «Пока Нетребко поет - Украина кровоточит».

Елена Зеленская призналась, что ей грустно от того, что Королевский оперный театр не захотел «встать плечом к плечу с Украиной», как это сделали многие культурные институты Великобритании и мира.

«Я была негативно впечатлена, когда Анну Нетребко снова пригласили в Королевский оперный театр. Знаю, что многие представители культурной и художественной элиты, а также политики выступали против этого решения. Но это все же произошло», - цитирует The Times Е.Зеленскую.

Первая леди Украины подчеркнула позицию Метрополитен-опера в Нью-Йорке, которая вместе со своим директором Питером Гелбом сейчас судится с А.Нетребко - певица обвиняет театр в клевете.

«Они поступили из принципа. Но мы не можем обижаться, если не все встанут с нами плечом к плечу», - добавляет Е.Зеленская.

В ответ на слова первой леди Украины руководство Королевского театра Ковент-Гарден защитило своё решение, сделав официальное заявление, в котором говорится следующее: «Каждое решение о том, кто выходит на нашу сцену, принимается с большой осторожностью и внимательным рассмотрением. Анна Нетребко неоднократно ясно выражала свою позицию».

Сама Анна Нетребко никак не комментирует происходящее, делясь в социальной сети Instagram своими впечатлениями от возвращения на лондонскую сцену: «Тоска» в Королевской опере - разве можно желать лучшего открытия сезона! Великолепная современная, как настоящий триллер, постановка Оливера Майерса, талантливый дирижер Якуб Хрюса и, конечно, состав певцов, которые поют и играют как живут».

