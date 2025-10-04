Азербайджанская фигуристка обновила олимпийский рекорд

Представляющая Азербайджан на международных соревнованиях по фигурному катанию Арина Калугина обновила олимпийский рекорд в четверном сальхове, набрав 2,91 балла во время выступления на турнире по фигурному катанию серии «Челленджер Мемориал Дениса Тена» среди юниоров, проходящего в Алматы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, представительница нашей страны во время выступления с произвольной программой превзошла японку Мао Симаду, установившую предыдущий рекорд.

Арина Калугина завоевала бронзовую медаль на соревнованиях серии, набрав 167,24 балла среди 20 спортсменок из 13 стран.