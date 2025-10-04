Оппозиционное движение ANO лидирует на выборах в парламент Чехии

Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") лидирует на выборах в парламент Чехии с 39,71% голосов после подсчета на 0,05% участков, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на статуправление.

Источник: РИА Новости