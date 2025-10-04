 Оппозиционное движение ANO лидирует на выборах в парламент Чехии | 1news.az | Новости
Оппозиционное движение ANO лидирует на выборах в парламент Чехии

First News Media17:53 - Сегодня
Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") лидирует на выборах в парламент Чехии с 39,71% голосов после подсчета на 0,05% участков, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на статуправление.

"Оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии, набрав 39,71% после подсчета на 0,05% участков", - говорится в сообщении телевидения.

Источник: РИА Новости

