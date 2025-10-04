 Фарид Агаев: «Поединок всегда должен быть доведен до конца». | 1news.az | Новости
Фарид Агаев: «Поединок всегда должен быть доведен до конца».

Фаига Мамедова21:10 - Сегодня
«Поединок всегда должен быть доведен до конца».

Как передает 1news.az, об этом сказал азербайджанский спортсмен Фарид Агаев, обладатель золотой медали III Игр стран СНГ по карате среди мужчин в весовой категории до 75 кг.

«Спортсмен из Казахстана радовался преждевременно, я завершил бой ударом ногой в последнюю минуту и одержал победу.

Мы очень серьёзно готовились к этим соревнованиям, поскольку они проходили на родной земле, и это была тройная ответственность.

Моя следующая цель — победить на Исламских играх», — отметил спортсмен.

Фаига Мамедова

