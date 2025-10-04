Фарид Агаев: «Поединок всегда должен быть доведен до конца».

«Поединок всегда должен быть доведен до конца».

Как передает 1news.az, об этом сказал азербайджанский спортсмен Фарид Агаев, обладатель золотой медали III Игр стран СНГ по карате среди мужчин в весовой категории до 75 кг.

«Спортсмен из Казахстана радовался преждевременно, я завершил бой ударом ногой в последнюю минуту и одержал победу.

Мы очень серьёзно готовились к этим соревнованиям, поскольку они проходили на родной земле, и это была тройная ответственность.

Моя следующая цель — победить на Исламских играх», — отметил спортсмен.

Фаига Мамедова